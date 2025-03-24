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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют матчи 1/8 финала Маями, когда смотреть игру украинок
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 марта, две представительницы Украины будут играть в четвертом круге турнира серии WTA1000 в Маями.
Первой в бой отправится Марта Костюк (WTA №29). В 1/8 финала наша спортсменка сыграет против американки Джессики Пегулы (WTA №4). Матч начнется четвертым запуском не ранее 22:00 по киевскому времени.
Приблизительно в 02:30 последним запуском свой поединок начнет Элина Свитолина (WTA №22). За 1/4 финала украинка будет бороться против польки Иги Свентек (WTA №2).
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