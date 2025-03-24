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Бывшая 11-я ракетка мира возобновила карьеру
Теннисистка ушла из спорта в 2024 году
Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне возвращается в профессиональный теннис после завершения карьеры в мае 2024 года. Она получила уайлд-кард на грунтовый турнир категории WTA-250 в Руане (Франция), который пройдёт с 14 по 20 апреля.
"Когда я снова начала тренироваться два месяца назад, у меня сразу же появилась эта цель — подготовиться к Руану. Я благодарна за возможность напрямую попасть в основную сетку. Вы думали, что избавились от меня, но это пока не совсем так! Так что увидимся скоро, чтобы снова вместе порадоваться", — приводит слова Корне сайт турнира в Руане.
Последний матч она провела 28 мая. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 1:6.
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