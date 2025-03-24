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Жасмин Паолини обыграла Наоми Осаку на пути к четвертьфиналу турнира в Майами
Теннисистки провели на корте около двух часов
Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку.
Майами (ж). 1/8 финала
Жасмин Паолини - Наоми Осака 3:6, 6:4, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Осаки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.
За выход в полуфинал Паолини поспорит с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.
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