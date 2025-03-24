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Чжэн Циньвэнь следом за Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Уверенная победа в двухсетовом матче
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла американку Эшлин Крюгер.
Майами (ж). 1/8 финала
Чжэн Циньвэнь - Эшлин Крюгер 6:2, 7:6 (7:3)
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (-) — Даниэль Коллинз (США).
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