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Определилась возможная соперница Костюк в четферьфинальном матче турнира в Майами
Марте осталось выиграть
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову.
Майами. 1/8 финала
Эмма Радукану - Аманда Анисимова 6:1, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Радукану два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Радукану поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).
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