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Майами. Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал соревнований

Теннис
Обновлено

Американка потерпела поражение по итогам двух сетов

Майами. Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал соревнований

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она уступила польской теннисистке Магде Линетт.

Майами. 1/8 финала

Кори Гауфф - Магда Линетт 4:6, 4:6

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Линетт ни одной двойной ошибки, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в полуфинал Магда Линетт поспорит с итальянкой Жасмин Паолини.

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Кори Гауфф
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