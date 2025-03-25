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Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0

Теннис
Обновлено

Одна из украинок прекращает свое выступление в соревновании

Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк не смогла преодолеть стадию ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Перед украинкой стояла непростая задача – победить четвертую ракетку мира Джессику Пегулу.

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Половина первого сета проходила в напряженной борьбе без существенных преимуществ одной из сторон. Но после счета 3:2 американка начала увеличивать отрыв и завершила партию в свою пользу.

Во втором сете Марта выдала солидный старт и вела в счете 3:0. Впрочем, соперница продемонстрировала свой уровень и оформила камбэк – 3:6. В ¼ Джессика будет играть против представительницы Великобритании Эммы Радукану.

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Марта Костюк Джессика Пегула
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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