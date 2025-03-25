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Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк

Теннис
Обновлено

Украинка достойно выступила с фавориткой соревнования

Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Элина Свитолина остановилась в раунде ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В следующую стадию вышла Ига Свентек.

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Первая партия проходила в напряженной борьбе. Польская теннисистка выиграла только благодаря тай-брейку (7:6, 7:5). Во втором сете вторая ракетка мира держала все под контролем, хотя он длился дольше – 64 минуты против 62-х. Но такого соперничества уже не было (6:3).

В ¼ Ига встретится с 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которая занимает в рейтинге всего 140 место.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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