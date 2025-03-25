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Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в Маями
Заслуженный триумф
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №2) прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №22) в матче 1/8 финала турнира в Маями.
– Поздравляем, это было тяжелое сражение. Насколько вы довольны победой в столь сложном матче?
– Конечно, я рада, что сыграла лучше в важных розыгрышах. Мне хватало смелости сыграть активно, интенсивно, но в то же время не совершать много ошибок в эти важные моменты. Но, безусловно, это был тяжелый матч. По моим ощущениям, мы ошибались гораздо чаще, чем обычно, даже по сравнению с нашими предыдущими матчами. Было довольно странно, что нужно приспособиться к этому. Я довольна, что смогла повысить свой уровень, и Элина сделала то же самое. Потому я считаю, что в итоге это получился хороший матч.
– Вы заметили, что была такая странная статистика, что где-то 15 геймов были выиграны на одной половине корта. Почему вы считаете так случилось?
– Я заметила, но, если честно, не была в этом уверена (улыбается). Не знаю, почему так получилось, у меня нет предположений... Сегодня не было ветра, поэтому непонятно, почему это произошло. Мы обе сделали немало брейков. Поэтому мне хорошо, что в конце я все же выиграла эти два гейма подряд.
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