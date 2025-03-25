24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович сыграет на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, что он пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в социальных сетях.

Новак Джокович сыграет на "Мастерсе" в Мадриде впервые с 2022 года. Он выигрывал титулы в испанской столице трижды — в 2011, 2016 и 2019 годах. Общий баланс побед и поражений — 30-9.