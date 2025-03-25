  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Мадриде впервые с 2022 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Мадриде впервые с 2022 года

Теннис

Турнир стартует 23 апреля

Новак Джокович сыграет на Мастерсе в Мадриде впервые с 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович сыграет на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, что он пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в социальных сетях.

Новак Джокович сыграет на "Мастерсе" в Мадриде впервые с 2022 года. Он выигрывал титулы в испанской столице трижды — в 2011, 2016 и 2019 годах. Общий баланс побед и поражений — 30-9.

По теме
yellow-arrow
Свентек прокомментировала победу над Свитолиной в Маями
yellow-arrow
Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
yellow-arrow
Костюк вылетела из турнира в Майами. Во втором сете Марта выигрывала 3:0
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости