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21-я ракетка мира Томаш Махач снялся с Мастерса в Майами

Теннис

Чешский теннисист не сыграл в матче четвертого круга

21-я ракетка мира Томаш Махач снялся с Мастерса в Майами

Фото: БТА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга на "Мастерсе" в Майами (США) из-за состояния здоровья.

Махач должен был сыграть со своим соотечественником 54-й ракеткой мира Якубом Меншиком, который теперь в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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