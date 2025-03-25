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21-я ракетка мира Томаш Махач снялся с Мастерса в Майами
Чешский теннисист не сыграл в матче четвертого круга
Фото: БТА
21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с матча четвёртого круга на "Мастерсе" в Майами (США) из-за состояния здоровья.
Махач должен был сыграть со своим соотечественником 54-й ракеткой мира Якубом Меншиком, который теперь в четвертьфинале соревнований встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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