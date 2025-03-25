Димитров пробился в четвертьфинал Мастерса в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвёртом круге он обыграл американца Брэндона Накашиму.

Майами (м). 1/8 финала

Григор Димитров - Брэндон Накашима 6:4, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).