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Димитров пробился в четвертьфинал Мастерса в Майами

Теннис

Болгарский теннисист продолжает борьбу за титул

Димитров пробился в четвертьфинал Мастерса в Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. В четвёртом круге он обыграл американца Брэндона Накашиму.

Майами (м). 1/8 финала

Григор Димитров - Брэндон Накашима 6:4, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

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Григор Димитров
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