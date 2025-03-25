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Матчи мужской сетки Miami Open прерваны из-за дождя
Турнир завершится 30 марта
фото з відкритих джерел
Матчи 4-го круга "Мастерса" в Майами (США) между французом Гаэлем Монфисом и американским теннисистом Себастьяном Кордой, а также норвежцем Каспером Руудом и Франсиско Серундоло из Аргентины, проходящие в данный момент, прерваны из-за дождя.
В игре между Монфисом и Кордой счёт по сетам в данный момент 1-1. В третьем сете на момент остановки американец вёл по геймам 4:3. Во встрече Рууда и Серундоло счёт 1-0 в пользу аргентинца. Игра была прервана при счёте 5:1 в пользу последнего во втором сете.
Напомним, что мужской турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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