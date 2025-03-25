11-я ракетка мира снялась с турнира WTA-500 в Чарльстоне

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса из-за травмы не примет участия в турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), который пройдёт с 29 марта по 6 апреля. Об этом пишет пресс-служба турнира.

Напомним, 27-летняя Бадоса получила травму спины в поединке третьего круга "тысячника" в Майами с датчанкой Кларой Таусон, которую обыграла со счётом 6:3, 7:6(7:3). В результате этого испанская теннисистка была вынуждена сняться с матча четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой.

Паула Бадоса — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира.