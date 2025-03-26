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Джокович одолел Музетти на пути в четвертьфинал турнира в Маями
Спокойно и на опыте
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №5) вышел в 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Маями (США). В поединке 1/8 соревнований он одолел представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР №16).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2). В активе Джоковича 1 подача на вылет, 18 виннеров, 5 из 12 реализованных брейков, а в пассиве – 17 невынужденных и 1 двойная ошибка.
В очных противостояниях счет стал 8-1 в пользу Новака. В следующем раунде турнира серб сыграет против представителя США Себастьяна Корды (АТР №25).
Напомним, что ранее
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