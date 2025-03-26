Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой

Горан Иванишевич, экс-наставник казахской теннисистки Елены Рыбакиной рассказал, почему пара решила прекратить сотрудничество.

"Было немного странно. Я не буду много об этом говорить, но могу сказать, что это немного грустная и удивительная история.

Я считаю ее, и даже до того, как стал ее тренером, лучшей теннисисткой в ​​мире – по крайней мере, для себя. Она играет наиболее красиво, наиболее просто, и мне это очень понравилось.

К сожалению, некоторые вещи произошли вне корта, и я не мог их контролировать, и я не хотел быть частью этого и этой истории. Тогда я решил, что лучше уйти. Я желаю ей всего лучшего в ее карьере" – сказал специалист.