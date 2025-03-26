  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой

Теннис
Обновлено

Подводные камни

Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой

globallookpress.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Горан Иванишевич, экс-наставник казахской теннисистки Елены Рыбакиной рассказал, почему пара решила прекратить сотрудничество.

"Было немного странно. Я не буду много об этом говорить, но могу сказать, что это немного грустная и удивительная история.

Я считаю ее, и даже до того, как стал ее тренером, лучшей теннисисткой в ​​мире – по крайней мере, для себя. Она играет наиболее красиво, наиболее просто, и мне это очень понравилось.

К сожалению, некоторые вещи произошли вне корта, и я не мог их контролировать, и я не хотел быть частью этого и этой истории. Тогда я решил, что лучше уйти. Я желаю ей всего лучшего в ее карьере" – сказал специалист.

Джокович одолел Музетти на пути в четвертьфинал турнира в Майами

По теме
yellow-arrow
Свёнтек рассказала о перспективах возвращения на первую строчку мирового рейтинга
yellow-arrow
Джокович одолел Музетти на пути в четвертьфинал турнира в Маями
yellow-arrow
11-я ракетка мира снялась с турнира WTA-500 в Чарльстоне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости