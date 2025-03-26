Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой
Подводные камни
globallookpress.com
Горан Иванишевич, экс-наставник казахской теннисистки Елены Рыбакиной рассказал, почему пара решила прекратить сотрудничество.
"Было немного странно. Я не буду много об этом говорить, но могу сказать, что это немного грустная и удивительная история.
Я считаю ее, и даже до того, как стал ее тренером, лучшей теннисисткой в мире – по крайней мере, для себя. Она играет наиболее красиво, наиболее просто, и мне это очень понравилось.
К сожалению, некоторые вещи произошли вне корта, и я не мог их контролировать, и я не хотел быть частью этого и этой истории. Тогда я решил, что лучше уйти. Я желаю ей всего лучшего в ее карьере" – сказал специалист.
Популярное сейчас
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Белик: Во втором голе Бельгии было домашнее судейство от арбитра. В Европе есть сборные, превосходящие нашу сборную
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом