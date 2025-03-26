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Свёнтек рассказала о перспективах возвращения на первую строчку мирового рейтинга
Будет непросто
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала, ставит ли своей целью вернуться на первую строчку рейтинга лучших теннисисток мира.
"С математической точки зрения быстро вернуться будет сложно, даже если я выиграю все турниры. Но если я буду продолжать хорошо играть, то смогу вернуть свое место. К тому же Арина показывает отличный уровень, и никто не ожидает, что она вдруг начнет проигрывать. Думаю, мы обе играем на похожем уровне и заслуживаем бороться за лидерство в туре" – сказала Ига.
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