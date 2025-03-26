  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер

Теннис

Серб высказался о сотрудничестве

Джокович: Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался о сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

"Мы делили одну сцену, если можно так выразиться. Долгое время играли вместе в туре и знаем друг друга с юниорских времён, уже 20-25 лет. Конечно, когда вы соперники, вы не так много взаимодействуете. Я всегда уважал Энди как игрока, но сейчас уважаю ещё больше как человека. Он хороший парень. Благодарен, что он переживает за то, чтобы я хорошо сыграл.

Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер, что он прыгает от радости в боксе и трясёт кулаком. Иногда мне нужно ущипнуть себя и спросить: "Это реальность или сон?" Но это здорово. В Майами всё складывается хорошо. Мы рано сюда приехали, почти за неделю до начала турнира. Поиграли в гольф, ходили вместе ужинать и веселились", — сказал Джокович в интервью Sky Sports.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено.

По теме
yellow-arrow
Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами
yellow-arrow
Свёнтек рассказала о перспективах возвращения на первую строчку мирового рейтинга
yellow-arrow
Экс-тренер Рыбакиной рассказал, почему прекратил сотрудничество с казашкой
Новак Джокович Энди Маррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости