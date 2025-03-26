Сенсация в Майами. Ига Швёнтек уступила 140-й ракетке мира

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она сенсационно уступила 140-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин.

Майами. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Александра Эала 2:6, 5:7

Матч продолжался 1 час 39 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.