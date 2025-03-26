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Сенсация в Майами. Ига Швёнтек уступила 140-й ракетке мира

Теннис
Обновлено

Просто без шансов

Сенсация в Майами. Ига Швёнтек уступила 140-й ракетке мира

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она сенсационно уступила 140-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин.

Майами. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Александра Эала 2:6, 5:7

Матч продолжался 1 час 39 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

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Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.

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