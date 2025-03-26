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Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение на Мастерсе в Майами
Просто разгром
Фото: Eurosport
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала сенсационное поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин. Встреча завершилась со счётом 2:6, 5:7.
"Некоторые удары были словно из ниоткуда. Я не ожидала, что она будет бить так плоско. Она пошла ва-банк и делала такие возвраты, что было нелегко отбивать их обратно. Она была довольно расслабленой и просто почувствовала хороший ритм. Это помогло ей", — сказала Швёнтек после матча.
Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.
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