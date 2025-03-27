Пегула прошла Радукану на пути в полуфинал турнира в Майами

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA №4) победила в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Майами. В борьбе за полуфинал она одолела представительницу Великобритании Эмму Радукану (WTA №60).

Счет встречи 2-1 (6-4; 6-7; 6-2) в пользу Пегулы, в активе которой 6 подач на вылет, 4 из 9 реализованных брейков и 5 из 6 отыгранных брейков.

Это была третья очная встреча между спортсменками, счет 2-1 в пользу американки. В следующем раунде Джессика сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA №140).