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Ига Швёнтек: Хорошо учиться на поражениях
Польская теннисистка выбыла из турнира в Майами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила влияние поражения от 19-летней филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) на свой настрой.
"Не хочу слишком много думать об этом. Хорошо учиться на поражениях. Впереди нас ждёт ещё много интересного. Рада, что теперь мы будем играть на грунте. Не знаю, как всё будет складываться в этом году, но я определённо буду усердно работать, чтобы быть готовой к первым турнирам", — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
Первым турниром на грунте для Швёнтек станет WTA-500 в Штутгарте (Германия).
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