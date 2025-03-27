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Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами
Полуфинальные матчи обещают быть интересными
Фото: prosports.kz
Чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США), обыграв француза Артюра Фиса.
Майами. 1/4 финала
Якуб Меншик — Артюр Фис 7:6 (7:5), 6:1
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Меншик 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фиса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.
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