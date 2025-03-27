Чешский теннисист Якуб Меншик вышел в полуфинал турнира категории ATP-1000 в Майами (США), обыграв француза Артюра Фиса.

Майами. 1/4 финала

Якуб Меншик — Артюр Фис 7:6 (7:5), 6:1

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Меншик 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фиса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Напомним, что турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.