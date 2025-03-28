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Джокович победил Корду в борьбе за полуфинал турнира в Майами и установил исторический рекорд
Зрелищный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №4) победил в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Майами. В борьбе за полуфинал американского "тысячника" он одолел местного Себастьяна Корду (АТР №24).
Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу Новака, в активе которого 11 подач на вылет, 2 из 2 реализованных брейков и отсутствие двойных ошибок.
Джокович выиграл свой восьмой четвертьфинал в Майами (из восьми сыгранных). В активе Ноле шесть побед на этом турнире и один финал. Также серб стал самым возрастным игроком, которому удалось дойти до полуфинала на "мастерсе" (37 лет 304 дня). Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру (37 лет 222 дня).
В борьбе за финал Новак сойдется с болгарином Григором Димитровым (АТР №14).
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