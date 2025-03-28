Пегула на пути к финалу Майами одолела главную сенсацию сезона

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA №4) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Майами. В борьбе за финал она одолела представительницу Филиппин Александру Эалу (WTA №140).

Счет встречи 2-1 (7-6; 5-7; 6-3) в пользу Пегулы, в активе которой 6 подач на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, а в пассиве – две двойные ошибки.

Это была первая очная встреча между спортсменками, счет 1-0 в пользу американки. В решающем поединке за главный титул турнира Джессика сыграет против нейтралки, первой ракетки мира Арины Соболенко.