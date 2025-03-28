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Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Майами, повторив достижение Федерера
Главное - стабильность
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Майами. Полуфинал
Новак Джокович - Григор Димитров 6:2, 6:3
Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 20-й сезон подряд выходит в финал турнира категории ATP. Он повторил рекорд легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
В полуфинальном матче серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.
Отметим, 37-летний Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории "Мастерс".
В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик.
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