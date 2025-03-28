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Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Майами, повторив достижение Федерера

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Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Майами, повторив достижение Федерера

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Майами. Полуфинал

Новак Джокович - Григор Димитров 6:2, 6:3

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 20-й сезон подряд выходит в финал турнира категории ATP. Он повторил рекорд легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

В полуфинальном матче серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.

Отметим, 37-летний Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории "Мастерс".

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик.

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Новак Джокович
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