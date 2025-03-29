Самая известная российская теннисистка получила австралийское гражданство

Двенадцатая ракетка мира Дарья Касаткина наконец-то сменила гражданство. Об этом сообщила сама спортсменка на странице в Instagram.

"Я рада сообщить вам, что моя заявка на постоянное проживание была принята правительством Австралии. Австралия – это место, которое я люблю, невероятно гостеприимное и здесь я чувствую себя как дома.

Я люблю находиться в Мельбурне и с нетерпением жду возможности сделать его своим домом. В этой связи я с гордостью объявляю, что отныне буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, это решение далось мне непросто. Я хочу выразить благодарность своей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути.

Я всегда буду с уважением и теплотой относиться к своим корням, но я очень рада начать эту новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом.

Благодарю всех за ваше понимание и постоянную поддержку" – написала теннисистка.