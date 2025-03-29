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Дом известных украинских теннисисток пострадал от российской атаки
Как же они достали
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Дом украинских теннисисток Надежды и Людмилы Киченок в Днепре пострадал от атаки россиян беспилотниками. Об этом спортсменки сообщили в социальных сетях.
"Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Многие ранены, и мы еще не знаем, сколько погибших.
Когда-то я тренировалась на кортах этого прекрасного отеля в своем родном городе" – написала Людмила.
Напомним, что этой ночью рашисты применили против нашего государства 172 беспилотника, благодаря работе нашей ПВО удалось сбить абсолютное большинство.
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