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Дом известных украинских теннисисток пострадал от российской атаки

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Дом известных украинских теннисисток пострадал от российской атаки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Дом украинских теннисисток Надежды и Людмилы Киченок в Днепре пострадал от атаки россиян беспилотниками. Об этом спортсменки сообщили в социальных сетях.

"Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Многие ранены, и мы еще не знаем, сколько погибших.

Когда-то я тренировалась на кортах этого прекрасного отеля в своем родном городе" – написала Людмила.

Напомним, что этой ночью рашисты применили против нашего государства 172 беспилотника, благодаря работе нашей ПВО удалось сбить абсолютное большинство.

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