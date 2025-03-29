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Костюк: Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать
Но добиться чего-то существенного так и не получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала обращение после завершения американских "тысячников" в Майами и Индиан-Уэллс. Соответствующий пост спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
"В теннисе были взлеты и падения, но еда? Никогда не подводила. Эти американские качели... это было много. Не совсем те результаты, о которых я мечтала, но я знаю, что отдала все, что есть - и этого пока достаточно.
Вне корта? Энергетик "Мишлен Стар". Молочный чай Эрл Грей. Несколько кризисов идентичности. Шокирующее количество времени, затраченного на рисование пальм. Мандер цвел. Я выжила. И каким-то образом мы продолжали работать каждый день.
У меня отличная команда, которая поддерживает меня в здравом уме (типа), и я действительно верю, что все, что сейчас не идет по-моему, просто освобождает место для того, что придет. А к тому времени мы тренируемся, смеемся, хорошо питаемся.
Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать - и много съесть" - написала Костюк.
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