Костюк: Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала обращение после завершения американских "тысячников" в Майами и Индиан-Уэллс. Соответствующий пост спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"В теннисе были взлеты и падения, но еда? Никогда не подводила. Эти американские качели... это было много. Не совсем те результаты, о которых я мечтала, но я знаю, что отдала все, что есть - и этого пока достаточно.

Вне корта? Энергетик "Мишлен Стар". Молочный чай Эрл Грей. Несколько кризисов идентичности. Шокирующее количество времени, затраченного на рисование пальм. Мандер цвел. Я выжила. И каким-то образом мы продолжали работать каждый день.

У меня отличная команда, которая поддерживает меня в здравом уме (типа), и я действительно верю, что все, что сейчас не идет по-моему, просто освобождает место для того, что придет. А к тому времени мы тренируемся, смеемся, хорошо питаемся.

Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать - и много съесть" - написала Костюк.