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Джокович – о финале Майами: Давно не играл на таком уровне

Теннис
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Исторический матч

Джокович – о финале Майами: Давно не играл на таком уровне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №5) прокомментировал свой выход в финал турнира серии АТР1000 в Майами (США). Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"После Олимпиады, где я выиграл 99-й титул, я знал, что на каждом турнире буду бороться за 100-й, но пока мне не удавалось его взять. Надеюсь, что в воскресенье это изменится. Я выложусь по полной. Я не отдал ни одного сета здесь. Давно не играл на таком уровне. Надеюсь, здесь это произойдет" – сказал Новак.

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