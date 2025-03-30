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Калинина сыграет в основной сетке турнира WTA500 в Чарльстоне

Теннис
Обновлено

Желаем удачи

Калинина сыграет в основной сетке турнира WTA500 в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) сыграет на турнире серии WTA500 в Чарльстоне (США). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет победительница одного из матчей квалификации.

Ангелина четвертый год подряд будет играть на этом американском турнире. В прошлом году Калинина показала здесь свой лучший результат – четвертьфинал.

Действующей чемпионкой соревнований является местная Даниэль Коллинз. Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля. Призовой фонд – 1,1 миллиона долларов.

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