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Калинина сыграет в основной сетке турнира WTA500 в Чарльстоне
Желаем удачи
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) сыграет на турнире серии WTA500 в Чарльстоне (США). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет победительница одного из матчей квалификации.
Ангелина четвертый год подряд будет играть на этом американском турнире. В прошлом году Калинина показала здесь свой лучший результат – четвертьфинал.
Действующей чемпионкой соревнований является местная Даниэль Коллинз. Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля. Призовой фонд – 1,1 миллиона долларов.
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