Калинина сыграет в основной сетке турнира WTA500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) сыграет на турнире серии WTA500 в Чарльстоне (США). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет победительница одного из матчей квалификации.

Ангелина четвертый год подряд будет играть на этом американском турнире. В прошлом году Калинина показала здесь свой лучший результат – четвертьфинал.

Действующей чемпионкой соревнований является местная Даниэль Коллинз. Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля. Призовой фонд – 1,1 миллиона долларов.