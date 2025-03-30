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Определилась чемпионка турнира WTA1000 в Майами

Теннис

К сожалению, Джесс уступила

Определилась чемпионка турнира WTA1000 в Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, проиграла в решающем поединке за главный титул турнира серии WTA1000 в Майами. В финале она уступила "нейтралке" Арине Соболенко (WTA №1).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-2). В активе Соболенко 3 подачи на вылет, 7 из 16 использованных брейков, 7 из 11 отыгранных брейков, а в пассиве – 1 двойная ошибка.

В очных встречах счет стал 7-2 в пользу "нейтралки". Для Пегулы этот финал стал 17-м в ее карьере, американка сражалась за свой восьмой титул.

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