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WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото
Где контроль и наказание
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула,
Во время трансляции поединка было заметно, что в так называемой ВИП-зоне, где находились поклонники "нейтралки", был размещен красно-зеленый флаг преступного белорусского режима. Как эта тряпка попала на матч и кто разрешил ее пронести (не говоря уже о наказании) – на эти вопросы у WTA кажется ответов нет.
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