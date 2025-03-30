WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, проиграла в решающем поединке за главный титул турнира серии WTA1000 в Майами. В финале она уступила "нейтралке" Арине Соболенко (WTA №1).

Во время трансляции поединка было заметно, что в так называемой ВИП-зоне, где находились поклонники "нейтралки", был размещен красно-зеленый флаг преступного белорусского режима. Как эта тряпка попала на матч и кто разрешил ее пронести (не говоря уже о наказании) – на эти вопросы у WTA кажется ответов нет.