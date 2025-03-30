  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото

Теннис

Где контроль и наказание

WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, проиграла в решающем поединке за главный титул турнира серии WTA1000 в Майами. В финале она уступила "нейтралке" Арине Соболенко (WTA №1).

Во время трансляции поединка было заметно, что в так называемой ВИП-зоне, где находились поклонники "нейтралки", был размещен красно-зеленый флаг преступного белорусского режима. Как эта тряпка попала на матч и кто разрешил ее пронести (не говоря уже о наказании) – на эти вопросы у WTA кажется ответов нет.

По теме
yellow-arrow
Определилась чемпионка турнира WTA1000 в Майами
yellow-arrow
Калинина сыграет в основной сетке турнира WTA500 в Чарльстоне
yellow-arrow
Джокович – о финале Майами: Давно не играл на таком уровне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости