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Свитолина: Киев мне очень к лицу. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Киеве и показала фанатам снимки своих новых украшений. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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