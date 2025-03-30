Свитолина: Киев мне очень к лицу. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Киеве и показала фанатам снимки своих новых украшений. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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