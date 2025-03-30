Стародубцева сыграет на турнире WTA125 в Испании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) сыграет на турнире серии WTA125 в Ла Бисбаль-д'Ампурде (Испания). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет представительница Швейцарии Сьюзан Бандекки (WTA №190).

Если украинка преодолеет стадию 1/16 финала, то во втором круге встретится с победительницей противостояния Ирэн Бурильо Эскориуэла – Ализе Корне.

Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля.