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Стародубцева сыграет на турнире WTA125 в Испании

Теннис
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Удачи нашей спортсменке

Стародубцева сыграет на турнире WTA125 в Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) сыграет на турнире серии WTA125 в Ла Бисбаль-д'Ампурде (Испания). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет представительница Швейцарии Сьюзан Бандекки (WTA №190).

Если украинка преодолеет стадию 1/16 финала, то во втором круге встретится с победительницей противостояния Ирэн Бурильо Эскориуэла – Ализе Корне.

Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля.

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