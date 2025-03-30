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Стародубцева сыграет на турнире WTA125 в Испании
Удачи нашей спортсменке
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №108) сыграет на турнире серии WTA125 в Ла Бисбаль-д'Ампурде (Испания). Наша спортсменка начнет соревнования из основной сетки, а ее первой соперницей будет представительница Швейцарии Сьюзан Бандекки (WTA №190).
Если украинка преодолеет стадию 1/16 финала, то во втором круге встретится с победительницей противостояния Ирэн Бурильо Эскориуэла – Ализе Корне.
Турнир пройдет с 31 марта по 6 апреля.
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