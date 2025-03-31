  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович проиграл Меншику в финале мастерса в Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович проиграл Меншику в финале мастерса в Майами

Теннис

Историческая победа

Джокович проиграл Меншику в финале мастерса в Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешский теннисист, 19-летний Якуб Меншик (АТР №54) победил в финале турнира серии АТР1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел серба Новака Джоковича (АТР №5).

Счет встречи 2-0 (7-6; 7-6). В активе чеха 14 подач на вылет, 29 виннеров, 1 из 3 реализованный брейк, а в пассиве – 22 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Джокович не смог завоевать свой 100-й титул в карьере. Меньшик завоевал свой первый титул в карьере на уровне АТР. Так же Якуб – второй самый молодой чемпион в истории турнира в Майами (после испанца Карлоса Алькараса).

По теме
yellow-arrow
Стародубцева сыграет на турнире WTA125 в Испании
yellow-arrow
Свитолина: Киев мне очень к лицу. Фото
yellow-arrow
WTA – алё: На матч Пегула-Соболенко пронесли флаг белорусского режима. Фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости