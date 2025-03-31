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Джокович проиграл Меншику в финале мастерса в Майами
Историческая победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чешский теннисист, 19-летний Якуб Меншик (АТР №54) победил в финале турнира серии АТР1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований он одолел серба Новака Джоковича (АТР №5).
Счет встречи 2-0 (7-6; 7-6). В активе чеха 14 подач на вылет, 29 виннеров, 1 из 3 реализованный брейк, а в пассиве – 22 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Джокович не смог завоевать свой 100-й титул в карьере. Меньшик завоевал свой первый титул в карьере на уровне АТР. Так же Якуб – второй самый молодой чемпион в истории турнира в Майами (после испанца Карлоса Алькараса).
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