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WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-20, Костюк также улучшает позиции
Неплохие результаты
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Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства, поднявшись с 22 на 18-ю позицию. Марта Костюк также улучшила позиции, поднявшись с 29 на 25 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая опустилась с 42 на 46 место .
68 (-13) Ангелина Калинина
103 (+5) Юлия Стародубцева
136 (+1) Дарья Снигур
207 (-10) Анастасия Соболева
238 (-29) Леся Цуренко
247 (+3) Екатерина Завацкая
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