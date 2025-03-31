Меншик рассказал, почему был готов сняться с матча против Джоковича

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР №55) рассказал, почему перед матчем против Новака Джоковича (АТР №5) в финале турнира в Майами он был готов сняться с поединка.

"Отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP. За час до первого матча я стоял с бумажкой, чтобы сняться с Майами. У меня очень болело колено. Просто повезло, что главный судья ушел на обед. Тогда я в последний раз пришел к физио. Он совершил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я стою здесь" – сказал чех.

Напомним, что титул в Майами стал первым в карьере Меншика на уровне АТР, а Джокович не сумел завоевать свой 100-й трофей.