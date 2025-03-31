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Джокович: Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо

Теннис

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Джокович: Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в финальном поединке турнира серии АТР1000 в Майами (США).

Об эмоциях после поражения

"Проигрывать всегда неприятно, но должен сказать, что Якуб - один из немногих игроков, которому я больше всего рад проиграть в финале, если честно. Я познакомился с ним, когда ему было 15 или 16 лет. Я пригласил его тренироваться вместе в Белграде. Я очень рад, что он использует свой потенциал. Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо".

О своих проблемах, которые ему мешали

"Нет ничего того, что бы могло омрачить победу Меншика. Поэтому я предпочитаю не говорить об определенных вещах... Я не хочу выглядеть так, будто оправдываю свое поражение. Условия одинаковы для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства. я благодарен за поддержку, которую я получил. Я наслаждался этим опытом, а также хорошо играл всю неделю, кроме сегодняшнего дня".

О стиле тенниса Якуба Меншика

"Он полноценный игрок. Очевидно, что его подача невероятная, настолько же мощная, как и точная, что дает ему возможность легко зарабатывать очки. Он большой парень, который очень хорошо двигается, его бэкхенд впечатляет, и он значительно улучшил свой форхенд. Я думаю, что ему еще есть куда расти, и это здорово. Он оказывает давление на соперника".

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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