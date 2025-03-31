Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо
Комментарий серба
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира Новак Джокович поделился эмоциями после
Об эмоциях после поражения
"Проигрывать всегда неприятно, но должен сказать, что Якуб - один из немногих игроков, которому я больше всего рад проиграть в финале, если честно. Я познакомился с ним, когда ему было 15 или 16 лет. Я пригласил его тренироваться вместе в Белграде. Я очень рад, что он использует свой потенциал. Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо".
О своих проблемах, которые ему мешали
"Нет ничего того, что бы могло омрачить победу Меншика. Поэтому я предпочитаю не говорить об определенных вещах... Я не хочу выглядеть так, будто оправдываю свое поражение. Условия одинаковы для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства. я благодарен за поддержку, которую я получил. Я наслаждался этим опытом, а также хорошо играл всю неделю, кроме сегодняшнего дня".
О стиле тенниса Якуба Меншика
"Он полноценный игрок. Очевидно, что его подача невероятная, настолько же мощная, как и точная, что дает ему возможность легко зарабатывать очки. Он большой парень, который очень хорошо двигается, его бэкхенд впечатляет, и он значительно улучшил свой форхенд. Я думаю, что ему еще есть куда расти, и это здорово. Он оказывает давление на соперника".
Популярное сейчас
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3
- Костюк: Спасибо, Индиан-Уэллс и Майами, вы бросили мне вызов, дали мне многое почувствовать
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет