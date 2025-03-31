Меншик: Выиграть у Новака на тай-брейках – это безумие, удивительное ощущение

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР №55) прокомментировал победу в финале турнира в Майами против серба Новака Джоковича (АТР №5).

"Выиграть сегодня у Новака на тай-брейках – это безумие, удивительное чувство. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я начал играть в теннис. Так что это просто невероятно, что мне представилась возможность второй раз сыграть против него. И победить его на этом турнире в финале – это была мечта. А еще лучше, что это именно турнир АТР 1000 (улыбается).

То, что я играл против Новака в финале, делает эту победу еще более особенной. Ты просто видишь, насколько он невероятный человек. Он настоящий чемпион, иначе он не проявлял бы такого уважения после поражения. Даже со всеми титулами и всем тем, чего он уже достиг в этом спорте, он все еще соревнуется в финалах крупнейших турниров ATP. Так что это просто, знаете ли, это просто потрясающе. Слышно те слова, которые он говорит обо мне, это значит, что я действительно на правильном пути и что я делаю отличную работу" – сказал Якуб.