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Янник Синнер начал 43-ю неделю в ранге первой ракетки мира и приблизился к Энди Маррею по этому показателю

Теннис

Итальянец продолжает доминировать, несмотря на дисквалификацию

Янник Синнер начал 43-ю неделю в ранге первой ракетки мира и приблизился к Энди Маррею по этому показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер начал 43-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он сравнялся с трёхкратным чемпионом "Ролан Гаррос" бразильцем Густаво Куэртеном, с которым делит 13-е место по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира. На 14-м месте идёт завершивший карьеру британец Энди Маррей (41 неделя).

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после "Ролан Гаррос" — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

В данный момент Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го.

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Янник Синнер
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