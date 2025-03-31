Ангелина Калинина потерпела сенсационное поражение на турнире WTA-500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла пройти первый раунд турнира WTA-500 в Черльстоне, потерпев неожиданное поражение от американки Кэти Макнелли, которая занимает 397-е место в мировом рейтинге.

WTA-500. Чарльстон

Кэти Макнелли - Ангелина Калинина (4:6, 6:1, 6:4)

Матч длился 2 часа 22 минуты. Калинина начала игру блестяще и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:4. Казалось, что украинка контролирует ситуацию на корте. Однако во втором сете Макнелли сумела переломить ход игры, доминируя со счетом 6:1 и заставив Калинину совершить ряд ошибок.

Третий сет стал настоящим испытанием для Калининой. После равной борьбы украинка не смогла удержать преимущество, уступив со счетом 4:6.

В следующем раунде соревнований Макнелли сыграет с теннисисткой без флага Анной Калинской.