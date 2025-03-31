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Ангелина Калинина потерпела сенсационное поражение на турнире WTA-500 в Чарльстоне
Неожиданное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла пройти первый раунд турнира WTA-500 в Черльстоне, потерпев неожиданное поражение от американки Кэти Макнелли, которая занимает 397-е место в мировом рейтинге.
WTA-500. Чарльстон
Кэти Макнелли - Ангелина Калинина (4:6, 6:1, 6:4)
Матч длился 2 часа 22 минуты. Калинина начала игру блестяще и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:4. Казалось, что украинка контролирует ситуацию на корте. Однако во втором сете Макнелли сумела переломить ход игры, доминируя со счетом 6:1 и заставив Калинину совершить ряд ошибок.
Третий сет стал настоящим испытанием для Калининой. После равной борьбы украинка не смогла удержать преимущество, уступив со счетом 4:6.
В следующем раунде соревнований Макнелли сыграет с теннисисткой без флага Анной Калинской.
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