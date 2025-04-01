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Испанский стиль: Ястремская поделилась с поклонниками фото из Барселоны

Теннис
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Испанский стиль: Ястремская поделилась с поклонниками фото из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша соотечественница сейчас находится в Барселоне и судя по тому, как спортсменка проводит время, готовиться к турнирам особого желания у нее нет. Соответствующий пост Ястремска разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ангелина Калинина потерпела сенсационное поражение на турнире WTA-500 в Чарльстоне.

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