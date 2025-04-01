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Испанский стиль: Ястремская поделилась с поклонниками фото из Барселоны
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша соотечественница сейчас находится в Барселоне и судя по тому, как спортсменка проводит время, готовиться к турнирам особого желания у нее нет. Соответствующий пост Ястремска разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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