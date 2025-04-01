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Известный украинский стронгмен станет ведущим шоу на телевидении

Теннис
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Известный украинский стронгмен станет ведущим шоу на телевидении

Фото: News Story Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский стронгмен Алексей Новиков станет ведущим шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Об этом сообщил сам спортсмен на своей официальной странице в Instagram.

Известный украинский стронгмен станет ведущим шоу на телевидении - изображение 1

Напомним, что Новиков – самый сильный человек мира 2020 года, а также обладатель титула сильнейшего человека Европы 2022 года. 18 марта Алексей установил мировой рекорд в становой тяге из 18 дюймов, подняв вес 550 килограммов.

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