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Касаткина: Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было выбора
Давно пора
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему решила получить австралийский паспорт и отказаться от российского гражданства.
"Я действительно рада начать эту новую главу своей жизни и представлять Австралию. Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я открыто объявив о своей гомосексуальности, хочу оставаться собой, то мне нужно было сделать этот шаг. И я сделала его в конце концов.
Я действительно очень рада иметь привилегию быть частью этой прекрасной страны" – сказала спортсменка.
Напомним, что ранее Ястремская
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