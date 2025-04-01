Касаткина: Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было выбора

Теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему решила получить австралийский паспорт и отказаться от российского гражданства.

"Я действительно рада начать эту новую главу своей жизни и представлять Австралию. Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я открыто объявив о своей гомосексуальности, хочу оставаться собой, то мне нужно было сделать этот шаг. И я сделала его в конце концов.

Я действительно очень рада иметь привилегию быть частью этой прекрасной страны" – сказала спортсменка.