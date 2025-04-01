Свитолина – в ТОП-15 самых богатых теннисисток в истории

Украинская теннисистка Элина Свитолина за свою профессиональную карьеру заработала 25 миллионов долларов призовых (все суммы без вычета налогов). Наша спортсменка по этому показателю занимает 14-ю позицию в истории мирового тенниса.

Первое место – у американки Серены Уильямс (94,8), далее следует ее сестра Винус Уильямс (42,6), а ТОП-3 замыкает румынка Симона Халеп (40,2).

Рейтинг ТОП-5 самых богатых украинских теннисисток:

1. Элина Свитолина – 25 млн. долларов

2. Леся Цуренко – 6,9 млн. долларов

3. Марта Костюк – 5,5 млн. долларов

4. Даяна Ястремская – 5,1 млн. долларов

5. Екатерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн. долларов