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Свитолина – в ТОП-15 самых богатых теннисисток в истории
Заработала собственным трудом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина за свою профессиональную карьеру заработала 25 миллионов долларов призовых (все суммы без вычета налогов). Наша спортсменка по этому показателю занимает 14-ю позицию в истории мирового тенниса.
Первое место – у американки Серены Уильямс (94,8), далее следует ее сестра Винус Уильямс (42,6), а ТОП-3 замыкает румынка Симона Халеп (40,2).
Рейтинг ТОП-5 самых богатых украинских теннисисток:
1. Элина Свитолина – 25 млн. долларов
2. Леся Цуренко – 6,9 млн. долларов
3. Марта Костюк – 5,5 млн. долларов
4. Даяна Ястремская – 5,1 млн. долларов
5. Екатерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн. долларов
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