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Монфис: Если бы не Свитолина, я бы уже не был теннисистом

Теннис
Обновлено

Высокая мотивация

Монфис: Если бы не Свитолина, я бы уже не был теннисистом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как его жена, украинка Элина Свитолина, мотивирует продолжать заниматься профессиональным спортом.

"Я могу сказать на 100% – если бы не Элина, я бы уже не был теннисистом. Я вернулся, стал 14-м в мире, и снова получил травму. Выиграл турнир в Аделаиде, дошел до четвертьфинала Australian Open, начал играть хорошо и травмировал ногу. Затем 7 месяцев без тенниса. И тогда я сказал Элине: "Все, конец". К тому же она была беременна. И вот я травмирован, рождается моя дочь, и я понимаю, что это конец. Все кончено.

Но нет, Элина нашла нужные слова. Она сказала: "Смотри, я тоже вернусь после беременности". Она помогла мне найти мотивацию. Вместе мы нашли цель, и все с меня смеялись, когда я сказал, что хочу квалифицироваться на Олимпийские игры. Элина помогла мне снова найти эту маленькую искру. Я думаю, что она действительно сыграла большую роль в том, что я все еще играю в теннис. Спасибо, Элина" – сказал Монфис.

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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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