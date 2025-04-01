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Организаторы Кубка Лэйвера подтвердили участие 13-й ракетки мира в турнире

Теннис

Турнир стартует 19 сентября

Организаторы Кубка Лэйвера подтвердили участие 13-й ракетки мира в турнире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вошёл в число участников Кубка Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом пишет пресс-служба выставочных соревнований.

Пол пополнит состав сборной мира, за которую также сыграют американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Остальные участники будут объявлены позднее.

В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Для Пола это станет уже третьим появлением на данном турнире.

Отметим, что в 2025 году капитаном сборной мира станет восьмикратный победитель турниров "Большого шлема".

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Кубок Лэйвера Томми Пол
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