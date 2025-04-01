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Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема одержал первую победу в 2025 году

Теннис

Теннисисту уже 40

Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема одержал первую победу в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне.

40-летний Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова.

Бухарест. Первый круг

Стэн Вавринка - Тимофей Скатов 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)

Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа 16 минут. В её рамках Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро.

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