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Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема одержал первую победу в 2025 году
Теннисисту уже 40
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне.
40-летний Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В стартовом матче Стэн обыграл 174-ю ракетку мира из Казахстана, 24-летнего Тимофея Скатова.
Бухарест. Первый круг
Стэн Вавринка - Тимофей Скатов 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)
Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа 16 минут. В её рамках Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес-Портеро.
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