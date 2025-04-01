Новак Джокович опубликовал пост после турнира в Майами

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост по итогам своего выступления на турнире серии "Мастерс" в Майами (США).

В Майами Джокович дошёл до финала, где со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику. Для Меншика этот титул стал первым в карьере на уровне ATP.

"Поздравляю, Якуб! Это твой момент! Наслаждайся им и продолжай стремиться к большему.

И спасибо тебе, Miami Open. Отличный турнир, потрясающая поддержка. Надеюсь скоро вернуться снова", — написал Джокович в социальных сетях.